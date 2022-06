L'Atalanta non cede nella trattativa per Carnesecchi. I 12 milioni più 3 di bonus offerti dalla Lazio non bastano. Ora gli orobici sono tornari ad arroccarsi sui 18 milioni già chiesti prima dell'infortunio alla spalla del portiere, da cui però sembrava si fosserso smossi al ribasso. Niente da fare invece. E allora avanza secondo la Gazzetta dello Sport un'ipotesi di inserimento di una contropartita da parte dei biancocelesti, per provare a strappare il classe 2000 alla Dea. Anche perché ulteriori rilanci economici non sono in programma a Formello.



La rosea suggerisce Manuel Lazzari come possibile pedina di scambio. L'esterno ex Spal a Bergamo piace parecchio. Già l'anno scorso e poi a gennaio c'erano stati interessamenti. Sarebbe il sostituto ideale per i partenti Hateboer e Maehle. A Sarri non farebbe certo piacere perdere un giocatore su cui ha lavorato tanto la passata stagione per adattarlo al suo gioco. Sarebbe fatica sprecata, ma magari funzionale a sbloccare sia il tanto desiderato estremo difensore, sia un'ulteriore arrivo sulle corsie laterali.