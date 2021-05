Sono ore decisive per la trattativa tra la Lazio e Maurizio Sarri. Lotito sembra aver ottenuto il primo "sì" dall'ex tecnico di Juventus, Chelsea e Napoli, ma visti gli ultimi colpi di scena il patron biancoceleste deve anche tutelarsi con altri nomi. Come riporta Il Corriere dello Sport sembra addirittura esser spuntata un'ipotesi romantica. Si tratta dell'ex capitano Alessandro Nesta. L'ex difensore è stato esonerato a marzo scorso dal Frosinone. Suggestione interessante, ma al momento in cima alla lista di Lotito ci sono altri profili.