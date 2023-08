Erano poco più di 300 i tifosi della Lazio ieri a Ciampino per accogliere Mattéo Guendouzi e non hanno abbozzato nessuna macchina. Nulla a che vedere con i 5000 romanisti del giorno prima per Lukaku, certo. Ma al di là della questione di numeri imparagonabili, il club biancoceleste con un video di sfottò su Tik Tok ha voluto sottolineare la differenza di comportamento dei propri sostenitori che non hanno causato danni.