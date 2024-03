Lazio, Isaksen esulta per la convocazione in Nazionale: 'Un sogno enorme che si realizza'

Non è stata una stagione esaltante per Gustav Isaksen fin qui. L'impatto con la Serie A nella Lazio di Sarri ha riservato non pochi problemi di adattamento al giovane attaccante esterno che però, nonostante i tanti alti e bassi di questa annata, è riuscito comunque a convincere il ct della Danimarca a convocarlo. Intervistato dai microfoni dell'emittente danese TV MIDTVEST, l'ala biancoceleste ha commentato così la chiamata della propria nazionale.



"È stata una giornata pazzesca. È surreale e sono così entusiasta di tutto questo. È un sogno enorme che si realizza. Sarà davvero emozionante. Sono profondamente felice ed estremamente emozionato di avere la possibilità di giocare per la Nazionale. Sarà davvero emozionante ed è pazzesco pensare che tra poco mi unirò agli altri giocatori della nazionale". Per Isaksen si tratta della prima chiamata nella nazionale maggiore. Dopo essere cresciuto calcisticamente in patria, nelle fila del Midtyjlland, in molti erano pronti a scommettere su di lui come miglior prospetto per il futuro del calcio danese. Quella in biancoceleste è la sua prima esperienza all'estero: durante questi mesi, al netto delle diffioltà, la crescita del calciatore c'è stata. Anche il ct Hjulmand se ne è accorto.