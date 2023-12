La Lazio cerca la vittoria per rilanciare le proprie ambizioni Champions. L'ostacolo, però, si chiama Empoli, una squadra a caccia di punti salvezza. A pochi minuti dall'inizio del match è Gustav Isaksen, attaccante laziale, a indicare ai compagni la via ponendo l'accento sull'importanza della partita: "Abbiamo avuto difficoltà contro le piccole, ma oggi è un test importante per noi per reagire perché non è sufficiente quello che abbiamo fatto fino a oggi. Oggi è un test importante", le parole del danese a DAZN di rientro da un infortunio.