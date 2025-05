AFP via Getty Images

Lazio, Isaksen può essere la pedina del mercato

21 minuti fa



Gustav Isaksen è stata la sorpresa positiva della stagione della Lazio. Dopo un anno di adattamento al calcio italiano, con Baroni in panchina il suo talento è definitivamente esploso. Al punto che diversi club in giro per l'Europa si sono accorti di lui e potrebbero presentare offerte importanti per accaparrarselo. Lotito e Fabiani non si opporrebbero.



Questa la notizia di cui parla oggi Il Messaggero. La dirigenza della Lazio infatti sta valutando seriamente la possibilità di fare cassa con il danese, per mettere a bilancio una plusvalenza importante e avere le briglie sciolte sul mercato estivo. Con 6 gol e 6 assist finora tra Europa League e Serie A, Isaksen è risultato spesso decisivo per la squadra di Baroni. Arrivato per 13 milioni e mezzo nel 2023 dal Midtyjlland ora il suo prezzo parte da non meno di 25 milioni. In Italia il Bologna ha messo gli occhi su di lui. All'estero ci sono invece Celtic, Olympiakos e Tottenham. La Lazio non ha comunque necessità di vendere, anzi, i suoi pezzi pregiati se li terrebbe tutti ben volentieri, parola di Fabiani. Ma se sulle scrivanie di Formello arrivassero offerte concrete e vantaggiose economicamente non ci saranno porte chiuse a prescindere.