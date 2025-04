Lazio, Isaksen sempre più decisivo: solo gol pesanti per il danese

Getty Images

Con il gol disono salite a 16 le reti dellain stagione da calciatori subentrati. Le risorse pescate in panchina sono state un fattore decisivo nella stagione biancoceleste. L'altro sono proprio i gol del danese, diventato soprattutto nella seconda parte dell'anno un trascinatore per la squadra di Baroni. Per l'ala ex Midtjylland era arrivato solo un gol inutile ai fini del risultato: quello a Udine che ha fissato il punteggio sul 2-1 finale per i friulani. PoiA cominciare dal gol nel finale di gara contro il Twente per chiudere una partita rimasta in bilico fino all'ultimo e che ha poi confermato la Lazio al primo posto nel girone di Europa League. Ma era ancora ottobre e i motori di Gustav non erano ancora a pieni giri.

L'assist per Pedro per il defintivo 2-1 contro il Porto, sempre in Europa, è stata la prova generale, prima di mettersi in proprio. Prima è arrivato il gol vittoria al Maradona, concon una bordata dalla distanza che aveva regalato il momentaneo vantaggio alla Lazio all'Olimpico. Poi: non è un gol, è vero, ma è stata comunque una giocata decisiva per la vittoria, almeno tanto quanto. Nel match di andata degli ottavi di Europa League il danese ha regalato la vittoria in extremis con un altro tiro a giro dei suoi, per una vittoria arrivata addirittura in 9 contro 11.Meno bello dei precedenti stilisticamente, ma ugualmente pesante. Il finale di stagione della Lazio, c'è da scommetterci, passerà molto per i piedi di Isaksen.