Lazio, Isaksen suona la carica: 'Bayern Monaco? Non è impossibile. Dopo il Milan abbiamo fame di vittorie'

L'esterno d'attacco della Lazio Gustav Isaksen ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali del club biancoceleste a poche ore dal fischio d'inizio della sfida contro il Bayern Monaco che andrà in scena a Monaco di Baviera. Si ripartirà dall'1-0 a favore dei biancocelesti maturato nel match d'andata: "Siamo pronti, sarà una notte bellissima. Dobbiamo aiutare tutti i tifosi della Lazio, sarà una partita difficile, ma non impossibile. Come stiamo dopo il Milan? Abbiamo fame, vogliamo vincere. Il Bayern Monaco è una bellissima squadra, ma in questo momento è un po’ in difficoltà. Che Lazio servirà? Mi aspetto un Bayern diverso, una squadra molto aggressiva e che vuole vincere. Dobbiamo essere uniti. La sfida d’andata è stata bellissima, ma quella di oggi è più importante. La mia testa è sulla sfida di oggi".