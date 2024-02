Lazio, Isaksen svela: 'Prima della Lazio ero vicino a un altro club'

"Ero molto vicino al Feyenoord ma i club non trovarono l’accordo. Qualche giorno dopo è arrivata la Lazio ed è stato un passo grandioso per la mia carriera. Avevo un po’ di timore perché sapevo di arrivare a giocare in un campionato difficile, ma poi ho pensato che era un club enorme con ottimi calciatori".

Sarebbe potuto essere in campo stasera all'Olimpico di Roma Gustav, invece che a quello di Torino. L'attaccante dellainfatti ha rilasciato un'intervista all'emittente danese TV3 Sport dove ha svelato un retroscena di mercato dell'estate scorsa, riguardo il suo trasferimento in biancoceleste:

Uno dei tanti "E se...?" del calcio, che in questo caso si intreccia con i cammini europei delle squadre capitoline. Isaksen avrebbe potuto sfidare proprio la Lazio ai gironi di Champions o la Roma stasera nel turno intermedio di Knock-out dell'Europa League per l'accesso agli ottavi. Invece alle 20:45 sarà in campo con la maglia biancoceleste nel recupero della 21a giornata di Serie A contro il Torino (rinviata a gennaio per l'impegno degli uomini di Sarri in Supercoppa italiana). Il classe 2001 danese è considerato in patria uno dei talenti emergenti più promettenti soprattutto in ottica nazionale. Il suo trasferimento dal Midtjylland alla Lazio in estate per 12 milioni di euro fu raccontato con grande interesse dai media del paese scandinavo. E ora che dopo un primo periodo di adattamento si sta man mano ritagliando sempre più spazio nelle rotazioni in rosa, tanto in Danimarca, quanto soprattutto a Roma, sponda biancoceleste, c'è grande aspettativa per vederlo al più presto esprimersi al massimo del suo potenziale.