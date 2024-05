Lazio, Isaksen tra dubbi e voglia di riscatto: il danese ragiona sul proprio futuro

Getty Images

Gustavè uno dei primi rebus da sciogliere in casaper la prossima stagione. L'ala danese è in un limbo: le sue caratteristiche tecniche si sposa male con il 3-4-2-1 di Tudor, ma vorrebbe avere comunque la chance di iniziare un percorso stagionale dall'inizio con l'allenatore croato, per provare a giocarsi meglio le sue carte. Costatoun anno fa, per il tecnico biancoceleste può essere ceduto, ma dopo una stagione in ombra, nella quale ha pagato prima il periodo di adattamento agli schemi di Sarri e poi ha sofferto il cambio di guida in panchina, ilcol suo cartellino è molto alto per la società.

In Danimarca Isaksen era considerato un talento emergente, che in prospettiva avrebbe potuto dire la sua anche in nazionale. Questa stagione però ha mancato il salto di qualità. Il passaggio dal Midtyjlland alla Lazio è stato più problematico del previsto., affinché le sue potenzialità non diventino un rimpianto. Come spiega oggi il Corriere dello Sport il classe 2001 preferirebbe restare a Roma per dare continuità al suo percorso e provare a far cambiare idea a Tudor, nonostante sia grande il rischio di non riuscire a ritagliarsi lo spazio di cui avrebbe bisogno. Di sicuro, in ogni caso, non sarà svenduto dal club, che intende tutelare l'investimento fatto. Alla ripresa dei lavori a luglio in casa biancoceleste si farà chiarezza sul suo futuro.