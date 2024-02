Lazio, Isaksen: 'Un sogno. Non mi aspettavo una partita del genere'

Per la seconda volta nella sua storia, la Lazio ha vinto un match nella fase a eliminazione diretta della Champions League. La portata della vittoria contro il Bayern Monaco - 1-0, gol di Immobile - sta tutta in questo dato. E tra i protagonisti c'è anche Isaksen, che cresce sempre di più, in campo e negli schemi di Maurizio Sarri.



L'esterno è stato protagonista del match, guadagnandosi l'attimo decisivo per l'intervento di Upamecano. Dagli undici metri, capitan Immobile ha poi siglato il gol del successo.



UN SOGNO INCREDIBILE - "No, è davvero un sogno - le sue parole rilasciate a Prime Video nel post partita -. Non mi aspettavo di fare così bene. Ma sono felicissimo, eravamo concentrati, una grande tattica. Siamo stati bassi e poi abbiamo attaccato. Creando difficoltà al Bayern. E' impossibile giocare con una squadra così forte e non concedere. Sono contento che non abbiano segnato e abbiamo fatto molto bene"