Secondo quanto riferito dal Messaggero la Lazio avrebbe trovato un accordo con Jony, attaccante del Malaga, a cui è stato offerto un quadriennale da 1,5 milioni a stagione. Con il club spagnolo c'è l'accordo a 4,5 milioni più bonus ma, se il Malaga dovesse restare in Segunda Division, il giocatore, in virtù di una clausola inserita nel contratto, potrebbe liberarsi a zero.