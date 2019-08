Tutti gli occhi sul nuovo acquisto della Lazio Jony. Come riporta il Messaggero, mentre il centrale Vavro in ritiro ha dato segnali incoraggianti - un po' meno in amichevole - e Lazzari è stato subito promosso, l'ex Malaga deve ancora mostrarsi e dimostrare. Lo farà nel ritiro tedesco di Marenfield, dove la Lazio terminerà la sua preparazione.



MERCATO LAZIO - Fase due del ritiro in cui tutti gli sforzi dello staff tecnico si concentreranno su Jony: ha fatto vedere ottime cose, spunto, cross, ma ora bisogna capire quanto si applicherà in fase difensiva. Il ritiro serve a quello: anche perché la Lazio, alla lunga, vuole che Jony sia più di un'alternativa a capitan Lulic. Ma deve prima imparare a difendere come vuole Inzaghi.