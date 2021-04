Anche questa stagione in prestito all'Osasuna non è stata delle migliori per Jony. Il centrocampista spagnolo dopo un buon inizio è stato costretto a fermarsi spesso non trovando continuità. Intervistato dal Diario de Navarra, ecco come si è espresso il calciatore di proprietà della Lazio: "Cercherò di finire al massimo poi ci siederemo per parlare e capire le intenzioni delle società. Io vorrei continuare qui, mi sento a mio agio anche se è stato frustrante dovermi fermare così spesso per problemi fisici. Ovviamente però non dipende solo da me. Nel caso in cui non dovessi essere riscattato, dovrò tornare alla Lazio. Finora non sono riuscito a mettere radici in nessun club. A luglio però compirò 30 anni, ho una famiglia con dei figli. Non è così facile spostarsi di continuo. Mi piacerebbe trovare una soluzione definitiva".