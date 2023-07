"Ricci resta qui". Parole perentorie quelle di Ivan Juric, allenatore del Torino, ai cronisti che stanno seguendo il ritiro dei granata. A riportarle oggi è Tuttosport. Il regista della Nazionale under 21 è un obiettivo di mercato della Lazio, fortemente voluto da Sarri, ma le speranze che l'affare possa andare in porto sono ridotte al lumicino per i biancocelesti. La settimana scorsa il colloquio tra Lotito e Cairo non ha portato ad alcun punto di incontro sulla valutazione del cartellino del centrocampista (25 la richiesta; 20, bonus inclusi, l'offerta), La risposta di Juric sa quindi di ulteriore conferma sul fatto che il futuro di Ricci sarà ancora sotto la Mole.