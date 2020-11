. Dopo i 4 anticipi disputati tra venerdì e sabato,Un match agitato dalle polemiche per il caos tamponi in casa biancoceleste, con Strakosha, Leiva e Immobile fermati dalla ASL di Roma, un esame di maturità per la formazuione di Andrea Pirlo.entrambe reduci dalle delusioni in Champions League e apparse altalenanti anche nel loro cammino in campionato, le due squadre cercano il rilancio. Gasperini medita un paio di sorprese, come l'utilizzo di Pessina in mezzo al campo e del 2002 Ruggeri a sinistra, mentre Conte ritrova Skriniar e Lukaku, che partirà però solo dalla panchina come Hakimi.Il tecnico rossonero tornerà a puntare sui suoi titolari, da Calabria a Bennacer passando per Leao e Calhanoglu, mentre gli uomini di Juric proveranno a giocare un altro scherzo a una big dopo aver già fermato la Juventus.Ore 12.30LAZIO: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Correa.JUVE: Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa (Kulusevski); McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.IN TV: Dazn e Sky 209Ore 15ATALANTA: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pessina, Freuler, Ruggeri; Malinovskyi, Gomez; Zapata.INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Sanchez, Lautaro Martinez.IN TV: Sky Sport 202, 252Ore 20.45MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.HELLAS VERONA: Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni, Kalinic.IN TV: Sky Sport 201, 202, 252