Sabato sera va in scena il match clou del turno di Serie A ovvero un Lazio – Juventus che alla vigilia promette non poche emozioni. Per la bandiera delle scommesse è gara da quasi tripla con un leggero vantaggio bianconero il cui successo è proposto a 2,45, non distante dall’1 a 2,85 e con l’X a 3,45. Con due squadre in campo che segnano tanto marcatori nel mirino degli scommettitori con Ronaldo in cima alla lista il cui goal moltiplica la giocata per 1,70, a seguire Immobile a 1,75, a 2,00 Higuain, a 2,20 Dybala, Correa a 2,75, a 3,00 Caicedo, a 3,25 Milinkovic-savic, a 3,50 Bernardeschi, Alconchel e Ramsey, a 4,00 Adekanye e Pjanic, secondo Agipronews.