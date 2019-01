L'ex arbitro di Serie A Luca Marelli commenta le polemiche sulla designazione di Marco Guida per Lazio-Juve. Il fischietto di Torre Annunziata era stato infatti il responsabile del VAR in Supercoppa: "Le polemiche ci sono sempre, è una scelta legittima, corretta perchè Guida sta arbitrando bene - dichiara l'ex fischietto di Serie A - può esserci la serata storta, ma sulla base del rendimento non c'è davvero nulla da dire", ha dichiarato Marelli a Radio 24.