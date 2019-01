Lazio-Juventus 1-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 14' st aut. Emre Can, 29' st Cancelo (J), 43' st rig. Cristiano Ronaldo (J)



Assist: 29' st Bernardeschi (J)



Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos (44' Pedro Neto), Wallace, Radu; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (35' st Berisha), Lulic; Correa, Immobile (36' st Caicedo). All. Inzaghi



Juventus (4-3-3): Szczęsny; De Sciglio, Bonucci (40' pt Chiellini), Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Matuidi (14' st Bernardeschi), Bentancur; Douglas Costa (25' st Cancelo), Dybala, Ronaldo; All. Allegri.



Arbitro: Guida di Torre Annunziata



Ammoniti 24' pt Emre Can (J) 3' st Matuidi (J), 3' st Leiva (L), 25' st De Sciglio (J), 27' st Rugani (J), 35' st Chiellini (J)