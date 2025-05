Getty Images

Dentro-fuori per la Champions tra Lazio e Juventus. Sabato pomeriggio all'Olimpico biancocelesti e bianconeri si daranno battaglia in uno scontro diretto che può valere una bella fetta di quarto posto, anche alla luce degli incroci delle altre concorrenti (Atalanta-Roma e Bologna-Milan).

LAZIO - JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Juventus

Data: sabato 10 maggio 2025

Orario: 18:00

Canale TV: DAZN

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Conceiçao; Kolo Muani. All. Tudor.



ULTIME DAI CAMPI - Baroni potrebbe recuperare Tavares e Lazzari ma un loro impiego dall'inizio è improbabile. Da valutare le condizioni di Marusic, uscito acciaccato dalla sfida contro l'Empoli domenica scorsa. Davanti Pedro e Dia restano in ballottaggio, ma lo scenario dovrebbe essere quello già visto nelle ultime uscite, con lo spagnolo pronto a subentrare nel secondo tempo. Dall'altra parte Tudor deve fare i conti con le tante assenze nella Juventus. Con Koopmeiners che si è allenato ancora a parte e senza Cambiaso, il tecnico bianconero sta pensando di spostare Kalulu a sinistra, inserendo a centrocampo McKennie. In attacco visti i problemi di Vlahovic, che però è rientrato in gruppo, toccherà ancora a Nico Gonzale e Kolo Muani.

Lazio-Juventus sarà trasmessa in esclusiva sui canali di DAZN. L'incontro sarà trasmesso anche sul canale 214 di Sky (DAZN 1),Lazio - Juventus sarà visibile in streaming attraverso la app di DAZN su tutti i dipositivi abilitati.La telecronaca di Lazio-Juventus è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.