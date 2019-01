La partita contro la Juventus è stata dominata dai portoghesi. Se Cancelo e Cristiano Ronaldo hanno affossato la Lazio, in casa biancoceleste c'è chi può festeggiare. Prima in Serie A per l'esterno offensivo Pedro Neto, classe 2000, che scende in campo contro i connazionali nella ripresa, dopo aver giocato in Coppa Italia contro il Novara. Per un Pedro Neto che festeggia, c'è un altro ragazzo, il classe '99 Jorge Silva, che esulta sui social: ha ottenuto la sua prima convocazione con la prima squadra, con la Lazio in emergenza difensiva. Ha qualcosa in comune con Cristiano Ronaldo: tutti e due vengono seguiti dal potentissimo Jorge Mendes.