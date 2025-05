Lazio-Juventus, le pagelle di CM: Kalulu ingenuo, Nico disconnesso, Kolo Muani goal pesante, come Vecino

Getty Images

non brillantissimo in un paio di uscite alte nel primo tempo. Anche i rinvii così così. E sul gol di Mouani non è stato reattivo nella respinta in tuffo.spinge poco nel primo tempo. In avvio di ripresa si fa prendere d’infilata da McKennie nell’azione dell’1-0 juventino. (dal 19’s.t.non azzecca neanche un cross, tranne quello da cui nasce il gol del pari)chiude tutti gli spazi a Kolo Muani e non se lo fa mai scappare via in velocità. Sul gol le responsabilità sono da condividere con tutti i compagni di reparto posizionati male.

non deve fare grandi interventi perché è sempre nella posizione giusta per chiudere o anticipare l’avversario. Sbavatura solo sul gol preso.bene la fase di copertura, dove non si fa mai sorprendere fuori posizione. Davanti invece gli spazi sono troppo intasati per riuscire a premere sull’acceleratore.non sfigura nel duello tutto fisico con Thuram e Locatelli. Copre bene le incursioni juventine per vie centrali.la partita si gioca tutta a centrocampo. Recupera tanti palloni pesanti e non perde mai la lucidità anche se la circolazione del pallone nel traffico non è sempre agevole. (dal 19’s.t.agisce praticamente da centravanti aggiunto e regala un pari insperato)

un affondo sulla destra nel primo tempo, dove non ha trovato il compagno libero al centro dell’area, e poco altro. Serviva più intraprendenza nell’1vs1, soprattutto contro Savona ammonito (dal 7’s.t.il secondo tempo è un suo monologo contro tutta la difesa della Juventus. Con lui la Lazio cambia marcia)Baroni sceglie lui per aggiungere muscoli al centrocampo e contrastare i mediani della Juve. Nel primo tempo, agisce bene sia da incursore, sia da guastatore. (dal 7’s.t.: quel palo ancora trema, ma è l’unico acuto dei suoi minuti in campo)

si muove tanto e si sacrifica, ma viene coinvolto poco nella manovra perché non c’è quasi mai spazio per i suoi dribbling.più che il centravanti, fa il regista avanzato. È grazie ai suoi movimenti che la Lazio riesce a creare qualche crepa nel muro juventino.: col cuore la Lazio riacciuffa la partita. Pesca ancora bene dalla panchina gestendo i cambi al meglio.Risponde presente nelle fasi più calde, con un paio di interventi decisivi a inizio gara. Nella ripresa mantiene la solidità nonostante condizioni fisiche non ottimali, ed è fenomenale prima del gol.

Le immagini non chiariscono del tutto l’episodio dell’espulsione, ma resta un’ingenuità evitabile. Fino a quel momento era tra i migliori in campo. Una buona prestazione rovinata da un errore fatale.La sua punizione, confusa e imprecisa, sembra simbolica della disorganizzazione della squadra. Ma in fase difensiva si fa valere: efficace nei contrasti, prezioso nei momenti finali con un salvataggio fondamentale. Sfortunato, sul gol.Dalla sua corsia la Lazio sfonda con troppa facilità. Spesso fuori posizione, si salva solo grazie a un fuorigioco nel finale. Giornata da dimenticare.

Alla prima da titolare, risponde con una prova di grande personalità: corsa, grinta e coraggio. È la risposta perfetta alle richieste di Tudor sull’esterno. Una rivelazione.(dal 79'Ordinato nei pochi palloni toccati, aiuta nella gestione nel finale.Non riesce a imporsi né in fase di costruzione né in quella di interdizione. Spento.Alterna buone accelerazioni e passaggi intelligenti a qualche leggerezza di troppo. Perde l’uomo nel finale, macchiando una gara comunque positiva.

Coinvolto nell’azione del gol con un tocco rapido per McKennie. Trova pochi altri spunti, ma lascia intravedere qualcosa.Non sempre lucido tra le linee, ma il cross per Kolo Muani è un gioiello che vale il pareggio. Lottatore generoso, a volte impreciso.Male, molto male. Spento, disconnesso dal gioco e poco reattivo. La sostituzione all’intervallo, accompagnata dalla rabbia di Tudor, è più che giustificata.(dal 45'– Si mette al servizio della squadra con spirito di sacrificio, ma fatica a incidere. Esce nel finale.

(dall’86’Non brilla per continuità, ma la sua incornata nel momento decisivo cambia il volto della gara. Un gol pesante, che può trasformare la sua stagione e quella della Juventus.(dal 75'Qualche minuto in campo, senza lasciare tracce significative.(dall’86’Le sue scelte, tra cambi e schieramento iniziale, lasciano spazio a qualche perplessità. Ma la squadra reagisce con carattere. La mossa Gatti per le palle alte non porta i frutti sperati, ma almeno non manca il coraggio di provarci.