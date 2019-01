dopo le gare di ieri e le partite del pomeriggio,si chiude con il posticipo dello Stadio Olimpico di Roma tralala seconda di ritorno. La squadra die quella disi sfidano per obiettivi diversi, ma altrettanto importanti, dopo la netta vittoria bianconera dell'andata: i biancocelesti cercano punti per continuare la corsa al quarto posto in una giornata di scontri diretti, mentre i bianconeri vogliono conservare immutata la leadership della classifica. I torinesi non hanno mai perso in stagione e sono reduci da due vittorie di fila (tre con la Supercoppa vinta a Jeddah), mentre i laziali sono in un periodo no e non vincono da due gare. Sfida nella sfida quella tra i due bomber: da una parte Cristiano, capocannoniere della Serie A a quota 14 reti, dall'altra l'ex Ciro, arrivato a undici. Va in tribuna il grande ex Martin Caceres, appena passato alla Juve dalla società di Lotito. Indisponibili Luiz Felipe e gli squalificati Marusic e Acerbi tra i padroni di casa, gli infortunati Cuadrado, Barzagli, Manduzkic, Cancelo, Khedira e Pjanic tra gli ospiti.La Juventus ha sia vinto che mantenuto la porta inviolata in otto delle ultime nove sfide di campionato contro la Lazio; una sola eccezione: un 2-1 per i biancocelesti nell’ottobre 2017 a Torino. La Lazio ha segnato un solo gol nelle ultime nove gare all’Olimpico contro la Juventus in Serie A (1N, 8P), almeno sei in meno rispetto a quanti i biancocelesti ne hanno messi a segno contro qualsiasi altra squadra affrontata almeno cinque volte in casa nello stesso intervallo temporale nella competizione. La Lazio ha perso otto delle ultime nove gare in Serie A contro squadre attualmente nelle prime quattro posizioni in classifica, un pareggio a completare (contro il Milan). Per la Lazio solo due successi negli ultimi nove incontri di campionato (5N, 2P), dopo che aveva vinto sette dei precedenti nove match nella competizione (2P). La Juventus è imbattuta da 22 trasferte di Serie A (18V, 4N), solo una volta nella sua storia ha registrato una serie migliore fuori casa, tra settembre 2011 e novembre 2012 (25). La Juventus ha segnato in tutte le sue 28 gare nel 2018/19 in tutte le competizioni, solo una volta nella sua storia ha segnato per più match consecutivi a partire dall’inizio di una singola stagione: nel 1957/58, quando i bianconeri trovarono il gol in tutte le loro prime 29 partite ufficiali con Ljubisa Brocic alla guida del club. Sfida tra due delle tre squadre che hanno realizzato più reti su sviluppo di calcio d'angolo in questo campionato (sei sia Lazio che Juventus, al pari dell'Atalanta). Contro nessuna squadra l’attaccante argentino Paulo Dybala ha segnato più gol in Serie A che contro la Lazio: sette reti, tra cui tre nelle ultime quattro presenze all'Olimpico contro i biancocelesti. Dybala sta giocando in media 75 palloni a match in questa Serie A, un dato record per lui: nel suo primo campionato con la Juventus chiuse con una media di 67 palloni a partita, nel suo primo con il Palermo 49 di media nei 90 minuti. L’ultima giornata di Serie A in cui Francesco Acerbi non è sceso in campo è stata il 4 ottobre 2015 (127 partite consecutive): allora il 46% dei giocatori con almeno una presenza in questo campionato non aveva ancora esordito nella competizione.