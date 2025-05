Lazio-Juventus vale 60 milioni. Tudor vuole stringere per Champions e panchina. Ma c’è una penale

– si sa – valgono doppio ma, quando arrivano nelle ultime giornate, forse anche triplo. È questo il caso di, appuntamento più importante della. Le squadre disi giocano un’ampia fetta della lotta per strappare ilMentre il Bologna quasi si tira via dalla contesa, dopo il ko col Milan, e in attesa di Atalanta-Roma, all’Olimpico si giocaL’aura che circonda questa partita è quella che sa di. Gli introiti per lad’altronde sono elevatissimi. Lo sa beneche è riuscita ad arrivare fino alla finale della prima edizione col nuovo format e lo sanno bene anche Lazio e Juventus. Soprattutto per i bianconeri poi queglisarebbero una manna per le casse del club che era partito a settembre con l’Vincere o comunque centrare l’obiettivo sarebbe un viatico fondamentaleper ripartire tra qualche mese.

Con quale guida? Questo è un altro dilemma alla Continassa dove pure Tudor non perde credito, anzi. Come scrive La Gazzetta dello Sport,e non è ancora per nulla esclusa la possibilità che, dopo aver centrato la Champions, possa scattare il rinnovo automatico del suo contratto e, soprattutto, che il. Le sue chance diinsomma non sono del tutto sfumate, anzi. Prima serve che realizzi i compiti che gli sono stati affidati dopo l’esonero di Thiago Motta, poi si parlerà del futuro.Ma se quella strada fosse chiusa e con una Champions in mano (con annessi almeno 60 milioni), l’opzione permanenza di Tudor potrebbe alla fine essere quella seguita.