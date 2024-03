Lazio, Kamada ha deciso: ecco cosa farà in estate

Daichi Kamada saluterà la Lazio in estate. Arrivato a parametro zero ad agosto scorso, allo stesso modo si svincolerà dopo un solo anno, senza esercitare l'opzione di rinnovo triennale prevista sul contratto. Lo scenario era già preventivato in casa biancoceleste, nonostante Lotito avrebbe voluto puntare ancora su di lui. Ora però è arrivata la conferma dallo stesso calciatore. Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, il centrocampista giapponese, classe '96, ha comunicato la sua decisione alla società.



Per Kamada ora c'è l'ipotesi di un ritorno in Germania dove potersi rilanciare. Il Borussia Monchengladbach ha preso informazioni su di lui negli ultimi giorni. Il calciatore vuole riconquistarsi la maglia della nazionale nipponica, dopo l'esclusione questo inverno dalla Coppa d'Asia. Alla Lazio non è mai riuscito ad inserirsi a dovere negli schemi di Sarri, che comunque a inizio stagione aveva spesso utilizzato parole di apprezzamento verso di lui. Il suo tabellino però recita solo un assist e un gol in 26 presenze, nelle quali non è mai riuscito a lasciare il segno (ad eccezione della gara contro il Napoli, dove segnò il gol decisivo per la vittoria al Maradona). Tutti si aspettavano di più da un centrocampista offensivo con le sue qualità, che all'Eintracht Francoforte l'anno scorso aveva segnato 16 gol e servito 7 assist. La sua avventura a Roma è destinata invece a restare una breve parentesi poco fortunata.