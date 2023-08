Daichi Kamada ha rilasciato un'intervista a una testata on line giapponese. Al sito number.bronshun.jp, il nuovo centrocampista della Lazio ha rivelato perché alla fine ha scelto di vestirsi di biancoceleste:



"La presenza di Maurizio Sarri è stata decisiva nella mia scelta di venire alla Lazio. Il mister è un tattico vero. Ho pensato che il suo calcio aggressivo e preciso fosse un bene per me e che grazie a lui potrò crescere come giocatore. Conoscevo le caratteristiche di Milinkovic e studiandone le qualità i suoi movimenti mi hanno colpito. Ovviamente però io e lui abbiamo stili di gioco diversi: credo che lui sia fisicamente superiore a me. Mi sono reso conto quanto fosse importante per la squadra".