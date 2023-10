Rischia di scoppiare un "caso Kamada" in casa Lazio. Il centrocampista nipponico è rimasto deluso dalle ultime esclusioni. Non sta sollevando particolari polemiche per essere passato da titolare, nelle prime uscite stagionali, a riserva fissa, ma ora freme per riconquistare il posto. Sembra chiaro che un'altra panchina contro la Fiorentina potrebbe incrinare le certezze e le convinzioni del giocatore stesso sul progetto tecnico sposato in estate.



Kamada è arrivato a parametro 0 dall'Eintracht ed era stato accolto come un gran colpo da tifosi e stampa. Il suo contratto per ora resta di un anno solo, con opzione per far scattare un rinnovo automatico di altre due stagioni. Sarri aveva detto dopo la trasferta di Champions di essersi dispiaciuto di non averlo potuto far entrare. Già prima della sosta era scivolato indietro nelle gerarchie vedendo diminuire il suo minutaggio. Contro Celtic e Atalanta era entrato al posto di Luis Alberto. Neanche un minuto invece a Reggio Emilia e a Rotterdam contro Sassuolo e Feyenoord. Lunedì spera in una nuova occasione.