Daichi Kamada ha rilasciato un'intervista al quotidiano giapponese Sports Hochi. Il centrocampista della Lazio non ha nascosto la sua delusione per un inizio di avventura biancoceleste non all'altezza delle sue aspettative.



SCARSO IMPIEGO - "Non riusciamo ancora a esprimere il nostro gioco al meglio, ma una partita sofferta come quella contro il Feyenoord si può vincere anche solo 1-0. Personalmente non ne sento una in particolare perché finora ho fatto pochi gol. Il mio ruolo è cambiato, ora faccio la mezzala, ma nonostante le difficoltà tattiche, mi impegno a fare sempre il meglio che posso. Non è facile adattarmi tatticamente in questa squadra. Sinceramente non pensavo di giocare così poco nella Lazio. Luis Alberto è una leggenda e capisco che sia importante aiutarlo in campo inserendo un giocatore di maggiore fisicità come possono essere Vecino e Guendouzi".



CONTRATTO - "La questione del contratto è ancora tutta da definire con la società. Insieme al club troveremo la migliore soluzione possibile per la mia permanenza. Naturalmente il mio obiettivo principale è quello di giocare il Mondiale. L’ambiente Lazio mi piace. Ho un buon rapporto sia con i compagni e sia con i tifosi, che fanno sempre sentire il loro sostegno caloroso. Ma non basta, un professionista ha bisogno di giocare con più continuità".