Lazio, Kamada può restare un altro anno: ecco la controproposta del giapponese al club

Scenario stravolto in poche settimane per il futuro diallaDai margini della rosa di Sarri, in poco più di un mese il centrocampista è finito al centro del progetto tecnico con l'arrivo di Tudor, che lo sta convincendo a restare in biancoceleste. Il suo contratto scadrebbe a giugno ma c'è una clausola unilaterale che il giapponese può far scattare per prolungare di altri tre anni il suo rapporto col club. Come riferisce il Messaggero questa mattina, l'ex Eintracht - arrivato a parametro 0 l'estate scorsa - starebbe però pensando aLe parti si riaggiorneranno, ma la certezza è che la Lazio vorrebbe chiudere la questione non oltre il 15 maggio, per poi potersi regolare di conseguenza sul mercato.

Sul calciatore nipponico nelle ultime settimane ha messo gli occhi anche la Juventus . Questa sua controproposta per prolungare il rapporto con i biancocelesti sembra però finalizzata a rimandare all'anno prossimo la scelta sul proprio futuro, per provare prima a. Magari con l'obiettivo di tornare poi a lavorare tra un anno con Glasner, suo ex allenatore a Francoforte, oggi alla guida del Crystal Palace. Nel caso la sua proposta fosse accettata dalla Lazio, riporta sempre il Messaggero, Kamada comunque resterebbe a Roma(3 milioni di euro bonus inclusi). Dopo la gara contro l'Empoli potrebbe già arrivare la risposta definitiva.