Lazio, Kamada: "Questa stagione è stata una nuova esperienza. Se finisci bene allora è andata bene"

Getty

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di. Il trequartista giapponese dellaha vissuto in crescendo gli ultimi due mesi in biancoceleste dopo un'annata in ombra agli ordini di Sarri. Problemi di adattamento lo avevano fatto scivolare infondo alle gerarchie nonostante le sue qualità. Conla musica è cambiata. Ora i capitolini, che vorrebbero puntare su di lui per la prossima stagione, attendono una sua decisione. Il contratto gli consente di esercitare un'opzione di prolungamento per altri tre anni. Lui però non ha ancora preso una decisione definitiva.. Intanto però ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media nipponici riguardo la sua stagione a Roma:

"Riflettendo su questa stagione che si è appena conclusa, direi che per me è statasotto ogni punto di vista. Dall’ambiente alla lingua, passando per i nuovi compagni e il diverso stile di calcio, ho trascorso un periodo non facile all’inizio per via dei problemi di adattamento. Però ho continuato a impegnarmi e nella parte finale di stagione sono riuscito a esprimermi. I compagni e gli allenatori mi hanno dato fiducia e credo di aver ottenuto qualcosa di importante e di aver ampliato il mio bagaglio calcistico. Sento di essere cresciuto molto come calciatore dopo questa stagione.Ecco, io mi sento così".

Le pretendenti pronte ad accaparrarselo a parametro 0, qualora non rinnovasse con la Lazio non mancano. C'era stata persino la suggestione di un suo clamoroso passaggio alla Roma nei giorni scorsi, ma le voci non hanno trovato seguito. All'estero soprattutto Kamada è molto apprezzato, in particolare in premier League cbonus inclusi. Anche per questo l'ex Eintracht sta riflettendo sul da farsi. L'intenzione sembrerebbe essere quella di far scadere il contratto attuale con i biancocelesti per poi trattare un nuovo accordo a cifre diverse. Attualmente percepisce 3 milioni netti a stagione. Se esercitasse la clausola di rinnovo, quello rimarrebbe il suo ingaggio per le prossime tre stagioni, mentre con un nuovo contratto potrebbe arrivare a chiedereLotito ha detto di aspettarsi massima serietà dal classe '96. Non resta che aspettare la fine del mese, per scoprire se il rapporto tra Kamada e la Lazio proseguirà o rimarrà solo una parentesi nella sua carriera.