Lazio, Kamada rinnova alle condizioni di Lotito: i dettagli

Simone Gervasio

La prima stagione in Italia di Daichi Kamada è stata un turbinio di emozioni contrastanti. La prima parte di stagione è stata più dura del previsto con i noti problemi di adattamento all’idea di gioco di Maurizio Sarri, molto meglio la seconda con Igor Tudor in panchina. Il giapponese è un ragazzo serio che non ama lasciare un lavoro a metà e per questo motivo, dopo aver giocato un finale in crescendo, ha deciso di proseguire la sua avventura nella città eterna con la maglia della Lazio.



RINNOVO OK- Nelle prossime ore Kamada invierà la PEC per esercitare la clausola valida per il rinnovo del contratto. Risolti anche gli ultimi problemi con la Lazio, nati dalla richiesta dell’entourage del 27enne centrocampista che spingeva per estendere il contratto sì, ma solo per una stagione. Daichi ha deciso in prima persona e in comune accordo con il presidente Lotito, di rispettare i dettagli contrattuali stipulati un anno fa (biennale o triennale) per non perdere gli effetti del Decreto Crescita.