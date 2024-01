Lazio, Kamada sempre più un alieno: la situazione

L'ennesima prestazione incolore, ieri contro l'Udinese, di Daichi Kamada pone un interrogativo in casa Lazio. Il calciatore sembra sempre più un corpo estraneo in squadra e Il Messaggero questa mattina sottolinea il dubbio che sia già con la testa altrove, convinto che la sua avventura in biancoceleste sia già arrivata alla conclusione dopo sei mesi in cui non è riuscito a mettere in mostra le proprie qualità.



I prossimi giorni saranno decisivi per capire se davvero per il club avrà senso continuare a puntare sul centrocampista nipponico anche per la seconda parte di stagione o se le parti non si accorderanno per salutarsi già a gennaio (ammesso che arrivino offerte). Il contratto dell'ex Eintracht scadrà a giugno e l'opzione di rinnovo per altri tre anni sembra ben lontana dal poter scattare.