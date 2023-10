La Champions League è la competizione più importante per me. Vincere il titolo è sempre stato il mio sogno sin da quando ero bambino.

A poche ore dal fischio d'inizio di, Daichiè intervenuto ai microfoni ufficiali della UEFA. Il centrocampista nipponico biancoceleste ha rivelato il suo sogno nel cassetto:Kamada ha sottolineato che per lui "sarebbe una cosa grandiosa se un giocatore giapponese contribuisse in campo e giocasse un ruolo chiave in una squadra che vince la". E sui suoi tanti connazionali che ormai giocano stabilmente da anni nel calcio europeo e mondiale ha aggiunto: "Ora ci sono molti giocatori giapponesi che giocano e hanno successo in diversi club esteri, e credo darebbe una spinta e fornirebbe una guida positiva al calcio giapponese se dovesse accadere che uno di noi fosse decisivo per vincere questa competizione".