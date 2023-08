Daichi Kamada oggi ritorna a Francoforte. Il nuovo acquisto della Lazio, dopo alcuni giorni di lavoro a Formello, questa settimana in Germania dovrà sbrigare alcune pratiche burocratiche per il visto sul passaporto, necessario per il trasferimento. Rientrerà a Roma venerdì per iniziare così a lavorare in gruppo con i nuovi compagni biancocelesti. Non è escluso che possa già prendere parte all'amichevole di domenica 13 contro il Latina, in occasione del memorial di Vincenzo D'amico.