Lazio, Kamada verso la permanenza ma c'è il nodo ingaggio da sciogliere

si sta convincendo. Il nuovo ciclo conalla guida dellalo vedrebbe tra i protagonisti e per questo il centrocampista ora avrebbe cambiato idea sul proprio futuro optando per una permanenza in biancoceleste. Il gol di ieri a San Siro contro l'Inter ha suggellato la sua rinascita, iniziata due mesi fa con l'arrivo del nuovo tecnico, che lo ha rispolverato nel suo ruolo naturale di trequartista. Le parole di apprezzamento per le sue qualità da parte dell'allenatore biancoceleste sono state ripagate in campo da prestazioni sempre positive nelle recenti uscite. Sia Tudor, sia il club hanno adesso tutta l'intenzione di ripartire proprio da Kamada, come uno dei perni fondamentali della prossima stagione. Ma le condizioni di contratto andranno riviste.

Occorrerà però rivedere le condizioni contrattuali. Come scrive oggi Repubblica, il giapponeseprevista nel contratto. Salvo sorprese quindi iCi sono diverse pretendenti in giro per l'Europa, ma lui ha dato priorità ai biancocelesti, a patto che gli venga riconosciuto uno stipendio a cifre più alte rispetto a quelle attuali (3 milioni a stagione).(per arrivare fino circa a 4 milioni totali, ndr), ma il club deve fare bene i propri conti. Con l'abolizione del cosiddetto Decreto Crescita, gli sgavi fiscali sono infatti venuti meno e quindi i costi lordi per gli stipendi dei calciatori provenienti dall'estero di fatto sono quasi raddoppiati. Una grana in più che condizionerà le scelte di mercato biancocelesti durante questa estate in arrivo.