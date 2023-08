Il colpo del mercato della Lazio porta il nome di Daichi Kamada. Il giapponese si è presentato così ai canali tematici del club.



PRIME PAROLE - “Ho voluto fortemente giocare in una squadra che disputasse la Champions League. Il presidente e il mister mi hanno voluto fortemente. E credo di poter crescere qua e diventare un giocatore migliore. Per questo ho deciso di venire qui. Come tutti sanno il calcio qui è molto sviluppato tatticamente. Infatti in allenamento c’è tantissimo da imparare. In questo modo credo di poter crescere tatticamente, imparando tante cose. A differenza dell’Eintracht Francoforte, che spesso investe in tanti giocatori giovani per poi metterli sul mercato, la Lazio con il tempo è cresciuta trattenendo i giocatori migliori. Credo di poter giocare con compagni di alto livello“.