L'unico dei nuovi arrivati in casa Lazio che al momento è stato lasciato in stand-by è Dimitrije Kamenovic. Il classe 2000 non ha convinto del tutto Sarri e al momento è considerato la pedina fondamentale per assicurare il passaggio di Kostic nella capitale. Il motivo? La Lazio ha già preso due extracomunitari (Kamenovic, appunto, e Felipe Anderson). Due è il numero massimo se già ce ne sono almeno altri due nella rosa. Per questo motivo, qualora dovesse esserci l'accelerata per Kostic, sarebbe proprio Kamenovic a lasciargli il posto. Nel frattempo il club capitolino sta valutando anche il futuro dell'ex Cucaricki. La situazione rimane congelata, ma al momento ci sono due squadre su di lui. Si tratta della Stella Rossa e del Genoa.