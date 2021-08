La Lazio si mantiene molto attiva sul mercato, pur non potendo procedere al tesseramento dei giocatori già ingaggiati e ad ulteriori operazioni a causa del vincolo rappresentato dall'indice di liquidità. Maurizio Sarri ha chiesto comunque rinforzi sugli esterni e, per arrivare ad obiettivi come Callum Hudson-Odoi o Filip Kostic, il club biancoceleste si appresta a cedere un altro extracomunitario come il difensore Dimitrije Kamenovic, arrivato a parametro zero dal Cukarichi soltanto poche settimane fa.