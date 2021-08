Tra i calciatori che finora non hanno ancora rubato l'occhio a mister Sarri vi è Dimitrije Kamenovic. Il classe 2000 arrivato dal Cucaricki, insieme a Felipe Anderson avrebbe già occupato i due posti da extracomunitari che la Lazio può assicurarsi sul mercato. Per questo motivo, come riporta Repubblica, poiché manca ancora l'ufficialità di Kamenovic e Sarri lo sta ancora valutando, il giovane serbo potrebbe essere più avanti sacrificato per sbloccare trattative come ad esempio quella che porta a Kostic, anche lui serbo e ovviamente extracomunitario.