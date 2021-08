Mentre la Lazio di Sarri vince e comincia a convincere, arrivano ulteriori novità sul fronte Kamenovic. Al momento il serbo non è stato ancora ufficializzato. Voci di corridoio parlano di un'attesa per capire il da farsi con Kostic, suo connazionale e di conseguenza extracomunitario come lui. Eppure a Il Messaggero Kamenovic si è lasciato sfuggire una dichiarazione che lo vedrebbe inserito nel progetto biancoceleste. "Io resto alla Lazio, sono stato rassicurato dalla società al riguardo", parole chiare che allontanerebbero Kostic. Stella Rossa e Genoa attendono comunque gli sviluppi, ma momentaneamente la situazione rimane congelata.