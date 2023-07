Può sfumare l'affare Kerkez per la Lazio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sul terzino sinistro ungherese, di proprietà dell'AZ Alkmaar, si è inserito nelle ultime ore un club europeo, pronto a chiudere l'operazione.



I biancocelesti hanno un accordo col calciatore e il suo entourage, ma non hanno ancora trovato la giusta formula con la società olandese. Tra domanda e offerta ballano circa 3 milioni di euro. In questi giorni peraltro la Lazio ha messo tutto in stand-by, per dare priorità al ritorno di Pellegrini. E così ora il classe 2003 sembra aver raggiunto un nuovo accordo con un'altra pretendente