L'agente Kezman ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Erano vere le voci su Marusic e il PSG? Ci sono stati vari interessamenti, è felice a Roma".



"Kamenovic è un caso da un anno, è di nuovo ai margini? Storia sgradevole. E' uno dei migliori talenti serbi, avevo 10 squadre per lui. Con Sarri ha avuto una possibilità con il Verona. I rapporti tra me e il club rimangono, ma questa storia mi fa molto arrabbiare. Merita una chance non perché sono il suo agente, ha un grosso potenziale e lo dimostrerà. Alla Lazio o altrove".