Ricardo Kishna, attaccante ex Lazio, è al lavoro per ritagliarsi uno spazio in Eredivisie. Queste le sue parole a Omroep West: "Ho bisogno di altre cinque o sei settimane per il mio recupero". Infortunatosi lo scorso anno al legamento crociato con la maglia del ADO Den Haag, si sta allenando nelle strutture dell'Ajax ma è ancora di proprietà della Lazio.