Da arrivo di prospettiva a fuori rosa. Sembra questo il destino di Sofian Kiyine alla Lazio. Il centrocampista marocchino, infatti, oltre ad essere fuori dalle gerarchie di Inzaghi, sembra lontano da un possibile ritorno alla Salernitana. Se non ci saranno novità in queste ultime due ore di mercato il classe '97 sarà costretto a rimanere in biancoceleste come fuori rosa.