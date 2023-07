Miroslav Klose ha rilasciato un'intervista al Messaggero. L'ex attaccante tedesco di fatto si è promesso alla Lazio per il futuro.



"Il ritrono alla Lazio è il mio futuro. Io voglio allenare e sono sempre alla ricerca di una nuova sfida. Non mi vedo come dirigente, sarebbe fantastico invece rivedere Formello da allenatore. Lotito già sa tutto. Ci ho parlato in occasione del decennale dalle Coppa Italia e sa bene cosa voglio fare da grande. Io sento dentro di voler guidare i giovani, per permettergli di arrivare in Serie A o in Bundesliga ai massimi livelli. Mi piace tantissimo insegnare quello che ho imparato e farlo a Roma sarebbe un sogno. Io ho casa, la mia famiglia ama la capitale e io la Lazio".