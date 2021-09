La Lazio non ha chiuso il colpo Filip Kostic ma dietro allo stop delle trattative con l'Eintracht Francoforte secondo la stampa tedesca c'è stata una strategia ai limiti del regolamento del club tedesco che ha confermato alla Lazio di voler un'offerta scritta via mail, ma ha poi fornito un'indirizzo mail falso dicendo al giocatore che non era arrivata alcuna offerta per lui. L'agente di Kostic, Ramadani, ha poi svelato al ragazzo l'arcano arrivando alla prima rottura che ha però portato l'Eintracht a toglierlo dal mercato dato anche il brutto inizio di campionato.