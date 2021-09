Dopo le tante polemiche in seguito al forfait contro l'Arminia Bielefeld Filip Kostic tende la mano all'Eintracht Francoforte con un post sui propri canali social. Ecco le parole dell'esterno serbo: "Amo l'Eintracht Francoforte e sono grato per tutto quello che ho qui. Non ero mentalmente pronto per esibirmi contro Bielefeld. Non era uno sciopero! Vorrei scusarmi sinceramente con i tifosi che sono stati male informati e anche ringraziare i membri della mia squadra per il loro supporto. Alcune persone mi devono delle scuse, ma non abbiamo tempo per affrontare ciò perché abbiamo una stagione difficile davanti a noi. Rimango forte mentalmente e continuerò a lottare per il club perché la squadra ha bisogno di me. L'Eintracht Francoforte prima di tutto!".