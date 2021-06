Sembra destinata a perdere quota in casa Lazio anche la trattativa che porta a Filip Kostic. L'Eintracht Francoforte non è convinto dell'offerta del club biancoceleste e in più l'agente Fali Ramadani ha proposto il calciatore anche alla Roma dopo Inter e appunto Lazio. Se le quotazioni di Kostic scendono, al contrario quelle di Julian Brandt salgono. Il classe '96 piace molto, ma anche per lui serve un investimento importante (20 milioni di euro). Infine, come riporta Repubblica, ecco spuntare un altro fedelissimo di Sarri per l'attacco della Lazio. Si tratta di José Maria Callejon. L'esterno spagnolo classe '87 e in scadenza nel 2022 con la Fiorentina, anche durante lo scorso mercato estivo-autunnale fu accostato al club capitolino.