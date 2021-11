Sarri ha diramato la formazione ufficiale che scenderà in campo all'RZN Arena contro la Lokomotiv Mosca. La Lazio, come preventivato nella giornata di ieri, riabbraccia Immobile come terminale offensivo, mentre la sorpresa è Patric. Lo spagnolo farà rifiatare Lazzari sulla corsia di destra.



La formazione ufficiale:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Inzaghi.