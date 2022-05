Quasi 40000 biglietti venduti per Lazio - Hellas Verona in 48 ore. Il pubblico biancoceleste si prepara a dare un ultimo abbraccio alla squadra prima della pausa estiva. Una dimostrazione di calore e vicinanza che servirà come spinta propositivi per la prossima stagione.



Secondo i dati di Vivaticket, oltre alla Curva Nord - esaurita già ieri in poche ore - viaggia verso il sold out anche la Tribuna Tevere. Buona però in generale è la risposta dei tifosi in tutti i settori, grazie anche ai prezzi bassi proposti dalla società per questo appuntamento conclusivo della stagione, che potrebbe regalare il record di presenze per quest'anno.